Trovato morto in appartamento dopo tre giorni

Da giorni era sparito dalla circolazione. Le finestre sempre chiuse e l’odore acre che si diffondeva nell’aria. Domenica sera attorno alle 23 alcuni inquilini di una palazzina situata in via Poletti a Ferrara hanno chiamato il 112 per segnalare la situazione. La polizia è arrivata sul posto insieme agli operatori sanitari ma per accedere all’abitazione indicata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta aperta la porta senza vita di un 60enne, che da tempo aveva problemi di salute. A terra molto sangue, probabilmente dovuto a una caduta. All’interno dell’appartamento sono state trovate sostanze stupefacenti, nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul cadavere per risalire all’esatta causa del decesso. L’uomo era stato in custodia cautelare in carcere ed era stato denunciato più volte per stalking dai vicini di casa.