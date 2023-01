Trovato morto in auto: è giallo a Ferrara

Uomo trovato morto in auto in un parcheggio

Ferrara, 9 gennaio 2023 – A notarlo è stato un passante. Immobile all’interno dell’abitacolo di una Lancia Y, con il capo riverso sul sedile del conducente. Erano le 10 di ieri quando è scattato l’allarme dal parcheggio ex Mof.

I sanitari del 118 non ci hanno messo molto a capire che il cuore dell’uomo a bordo dell’auto – identificato poi come un 49enne del Basso ferrarese – aveva ormai cessato di battere. Un decesso le cui cause sono ancora avvolte da un alone di mistero.

Dopo la chiamata, nel posteggio sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Una volta accertato il decesso, sono stati gli uomini della questura a mettersi all’opera per cercare di fare chiarezza sulla tragedia.

Per prima cosa, gli agenti della polizia scientifica hanno escluso che si trattasse di morte violenta. Il corpo non mostrava segni di aggressione, né erano presenti segni di colluttazione. La macchina era parcheggiata normalmente e non aveva tracce che facessero pensare alla presenza di altre persone oltre al 49enne.

Scartata la pista della violenza, gli agenti si sono quindi concentrati sulle altre possibili cause. Al vaglio ci sono varie ipotesi, dal malore fatale fino al gesto volontario. Al momento, però, non ci sono certezze. A chiarire i contorni dell’accaduto sarà l’autopsia, già disposta dalla procura.