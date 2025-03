Trovato morto l’uomo scomparso. Il cadavere immerso nel canale

Era uscito di casa lunedì pomeriggio, verso le 14, diretto ad Alberlungo, nell’Ostellatese. Aveva lasciato detto alla famiglia che andava a fare il pieno di metano. Solo che Franco Musacchi, 67 anni, ferroviere in pensione, di Gambulaga, a casa non è più tornato. I familiari preoccupati avevano chiesto l’intervento dei carabinieri della caserma di Portomaggiore. In paese era scattato la solidarietà, in molti si erano messi sulle sue tracce attraverso la chat "Sei di Gambulaga se…", in rete era stata immessa anche la fotografia e diffuso il numero della targa dell’auto sulla quale era andato ad Alberlungo, una Fiat Panda di colore avorio, in modo da raccogliere notizie utili in tempo quasi reale. Era partito il tam-tam sul Web, finché il corpo dell’uomo è stato ritrovato ieri mattina, rinvenuto immerso in un canale costeggiante via Lidi Ferraresi, a circa cinque chilometri dal cimitero di Ostellato, dove l’uomo aveva abbandonato la vettura, senza più fare ritorno. E’ un canale di bonifica, grande e profondo, che evidentemente ben conosceva. Franco Musacchi è ben conosciuto a Gambulaga, abitava vicino al parco urbano intitolato alle Mini Olimpiadi, con la moglie Mirella, mentre i figli, ormai adulti, vivevano per proprio conto: il figlio a Ferrara, la figlia Consuelo ancora in paese. Il padre era camionista, da tutti conosciuto come "Righina". Tutta la vita lavorativa Franco l’aveva trascorsa come dipendente delle Ferrovie dello Stato; era in pensione da diversi anni. Faceva una vita ritirata, da quando si erano aggravate le condizioni di salute: era stato operato al cuore e soffriva di una grave forma di diabete. Secondo una prima ipotesi, che andrà necessariamente confermata dalle forze dell’ordine, Musacchi, l’altro giorno, avrebbe deciso di farla finita. E così invece di fare il pieno in un distributore a pochi più di tre chilometri da da casa, ha scelto di andare proprio ad Alberlungo. Una tragedia che ha amareggiato tutto il paese, a Gambulaga non si parla d’altro. Nel Circolo Arci, dove ogni tanto andava a trovare gli amici, lo ricordano come una persona socievole e perbene. La notizia della sua scomparsa ha addolorato anche gli ex colleghi della ferrovia.

Franco Vanini