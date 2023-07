Trovato morto nel canale, disposta l’autopsia

POGGIO RENATICO

E’ affidata all’autopsia la risposta ai molti interrogativi relativi alla a morte del giovane Michael Mineo, trovato senza vita giovedì sera a soli 23 anni - ne avrebbe compiuti 24 a settembre prossimo – a Chiesa Nuova,frazione di Poggio Renatico. Il ragazzo era uscito di casa mercoledì per fumarsi una sigaretta prima di mettersi a tavola per la cena e non è più rientrato. Una delle ipotesi è che si sia trattato di un malore che, unito a una serie di circostanze molto sfortunate, hanno portato il ragazzo a cadere nel canaletto che scorre lungo la strada vicinale che si trova a qualche centinaio di metri dall’abitazione dove viveva con i genitori. A fare maggiore chiarezza su che cosa ha stroncato la sua giovane vita, dovranno però essere le indagini dei carabinieri – coordinati dal pubblico ministero Stefano Longhi – in particolare il risultato dell’autopsia che è stata disposta dallo stesso magistrato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane molto conosciuto in paese, sarebbe rientrato a casa nel tardo pomeriggi, per poi uscire nuovamente prima di cena. Non vedendolo rientrare, alle 20.30 la famiglia si è allarmata, l’ha cercato. Il padre preoccupato è andato per le campagne circostanti e dopo poco lo ha notato nel canale, nello Scorsuro, che in quel momento aveva qualche decina di centimetri di acqua. Il padre si è immediatamente gettato nell’acqua, per salvarlo, ma per il figlio, con il volto riverso nell’acqua, non c’era ormai più niente da fare. L’ha girato e tenuto tra le sue braccia fino all’arrivo dei soccorsi, tra lo strazio dei presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Una malore e la perdita dell’equilibrio? Un incidente durante una passeggiata? O che cosa’altro lo può aver portato a finire nel canale? Domande cui dovrà dare risposta l’inchiesta aperta dalla procura di Ferrara.

"Sono vicino alla famiglia che sta vivendo questo evento tragico – commenta il sindaco Daniele Garuti – ci interroghiamo sempre per cercare di fare il meglio per i nostri ragazzi … Mi sono portato sul posto anche io, ho seguito le operazioni e mi sono reso conto di persona della tragicità dell’evento e che purtroppo per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Ora sarà l’autopsia a dire cosa sia successo a questo ragazzo, quasi davanti a casa sua". Sono diverse le ipotesi al vaglio per capire perché fosse lì e cosa sia successo al ragazzo che, di origini siciliane, era nel poggese con la famiglia da una decina d’anni.

re.fe.