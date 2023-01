Trovato senza vita all’interno della sua auto

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all’interno dell’abitacolo della sua auto, un’Alfa Romeo mito nera, in via Curiel, nel parcheggio della Famila. Il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. A dare l’allarme del cadavere dentro la vettura, due ragazzi, che hanno fatto la triste scoperta nel posteggio del supermercato. Il corpo è stato trasportato in medicina legale, dove sarà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per ora l’ipotesi preponderante è quella di un malore che avrebbe colpito il 56enne all’improvviso mentre si trovava nella sua vettura.