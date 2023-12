Trovato senza vita. L’allarme a Porotto

Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Porotto. Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Angelo Tavassi. L’allarme è scattato perché da un po’ non rispondeva alle telefonate. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri sono entrati da una finestra, trovando all’interno dell’abitazione il corpo senza vita. I sanitari non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. In via Tavassi sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. I primi accertamenti hanno ricondotto la morte a cause naturali.