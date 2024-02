"Troviamo i biancazzurri nel peggior momento"

A quasi 70 anni, Paolo Indiani è uno degli allenatori più esperti della categoria. E pure uno dei più preparati, considerando che la Spal contro di lui ha sempre faticato: in pochi hanno dimenticato la lezione che il suo Pontedera impartì alla squadra di Brevi nella prima giornata della stagione 2014-15 (0-3 al Mazza). I granata poi si imposero pure nel girone di ritorno, quando in panchina c’era già mister Semplici (1-0). Il tecnico fiorentino si prese la rivincita la stagione successiva, superando due volte il Pontedera di Indiani nella stagione della promozione in serie B. Ma mister Indiani è ancora un osso duro, e lo ha dimostrato travolgendo la Spal nel girone di andata di questo campionato alla guida dell’Arezzo: "Il Mazza è uno stadio nel quale si è giocato in serie A, ci giochiamo volentieri – assicura alla vigilia del match sui canali ufficiali dell’Arezzo –. Da quando è tornato Di Carlo, la Spal sta bene: ha vinto contro Recanatese e Pescara, poi ha pareggiato a Fermo ottenendo sette punti in tre partite. Ma dobbiamo essere onesti: ci stupivamo nel vedere i biancazzurri così in basso in classifica. Diciamo che affrontiamo la Spal nel momento peggiore, ma non dobbiamo cercare alibi, faremo la nostra partita come sempre. Due vittorie di fila le abbiamo conquistate una sola volta, speriamo di riuscirci nuovamente! Quello che conta comunque è la prestazione: quando si gioca in un certo modo, i risultati arrivano di conseguenza. La formazione? Ci sarà qualche cambiamento rispetto all’ultima giornata".