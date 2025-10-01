Truffa a un imprenditore. Parcelle ‘gonfiate’ per la pratica, l’avvocato propone di risarcire

Ha offerto un risarcimento alle persone offese chiedendo al contempo di poter beneficiare delle messa alla prova. Quarantamila euro in cambio della possibilità di accedere alla procedura che permette di evitare il processo e di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità. È la proposta avanzata ieri mattina in udienza predibattimentale davanti al giudice Sandra Lepore dai difensori dell’avvocato Alfredo Zucchi, accusato di aver truffato un imprenditore comacchiese ‘gonfiando’ le parcelle a lui dovute per un recupero crediti nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare. Dopo la prima udienza di giugno, il caso è riapprodato in tribunale con la formalizzazione dell’offerta risarcitoria. Il giudice ha così rinviato a febbraio per valutare l’adeguatezza della proposta e decidere se ammettere o meno il legale alla messa alla prova.

Ma quali sono le contestazioni formalizzate a suo carico dal pubblico ministero Stefano Longhi? È presto detto. Secondo l’impianto accusatorio, dopo essere stato incaricato dall’imprenditore per un recupero crediti da 99.700 euro, tra l’ottobre del 2018 e il gennaio del 2022 si sarebbe fatto pagare dal cliente 403.973 euro tra bonifici, assegni e contanti. Una cifra, secondo il pubblico ministero, "esorbitante" e "priva di giustificazione" rispetto al preventivo di quindicimila euro sottoscritta dal cliente. Il legale (difeso dagli avvocati Dario Bolognesi e Antonio Vesce) avrebbe ingannato il cliente spiegando che quei pagamenti, giustificati di volta in volta come acconti, anticipi o non meglio precisate spese legali, erano urgenti e necessarie per la buona riuscita della pratica. In caso contrario, avrebbe spiegato l’imputato secondo l’ipotesi accusatoria, la pretese creditorie non sarebbero andate a buon fine. Al termine delle indagini, la procura ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per l’avvocato. Il procedimento, come anticipato, si trova ora nella fase dell’udienza predibattimentale. L’imprenditore comacchiese si è costituito parte civile con gli avvocati Giacomo Forlani e Samuele Bellotti.

Quello attualmente in corso in tribunale non è l’unico procedimento che ha visto protagonista Zucchi. A febbraio il legale aveva infatti patteggiato un anno e quattro mesi (pena sospesa e non menzione) per aver ‘gonfiato’ le parcelle per la propria attività di amministratore di sostegno di una persona invalida. Secondo l’accusa si sarebbe intascato 133mila euro (che però non dovrà risarcire).

Federico Malavasi