Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
CronacaTruffa alla banca, due ai domiciliari: "Siamo di un Ordine professionale". Si fanno bonificare 20mila euro
27 ago 2025
FEDERICO MALAVASI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Truffa alla banca, due ai domiciliari: "Siamo di un Ordine professionale". Si fanno bonificare 20mila euro

Truffa alla banca, due ai domiciliari: "Siamo di un Ordine professionale". Si fanno bonificare 20mila euro

La somma è stata bloccata, arresti a Ferrara e Ravenna. Scatta l’obbligo di dimora per un terzo indagato

La somma è stata bloccata, arresti a Ferrara e Ravenna. Scatta l’obbligo di dimora per un terzo indagato

La somma è stata bloccata, arresti a Ferrara e Ravenna. Scatta l’obbligo di dimora per un terzo indagato

Per approfondire:

Si erano spacciati per delegati di un ordine professionale e, dietro a quelle false credenziali, erano riusciti a raggirare una banca della provincia di Messina, facendosi bonificare ventimila euro. Purtroppo per loro, però, la truffa è stata scoperta e, dopo una serie di indagini condotte dalla polizia di Stato, il tribunale di Patti ha emesso un’ordinanza cautelare a carico dei tre protagonisti, uno dei quali fermato sul nostro territorio. A finire nella rete sono stati un sessantenne residente in provincia, un ventenne del Ravennate e un 21enne residente a Imola. Per i primi due sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il terzo è scattato un obbligo di dimora nel Comune di residenza. I tre sono indagati per truffa in concorso ai danni della banca e dell’Ordine professionale.

Un passo indietro. Tutto comincia alcuni giorni fa in una banca del Comune del Messinese. I tre uomini, spacciandosi appunto per delegati dell’Ordine in questione, avrebbero avanzato una serie di richieste al personale dell’istituto di credito. Dopo una domanda di assistenza e un falso mandato di pagamento erano quindi riusciti a trarre in inganno il bancario, inducendolo a eseguire un bonifico urgente in favore di uno degli indagati. La somma trasferita ammontava appunto a ventimila euro. L’istituto non ci ha messo molto a capire di essere finito nel mirino di malviventi e ha subito depositato una querela al commissariato di polizia di Patti. La denuncia ha dato il via alle indagini degli agenti, i quali si sono messi all’opera per ricostruire le modalità della truffa e risalire agli autori. La svolta è arrivata abbastanza rapidamente. Innanzitutto i poliziotti sono riusciti a rintracciare e bloccare la quasi totalità della somma versata prima che gli indagati potessero prelevarla tutta o farne perdere le tracce. Le successive indagini degli uomini del commissariato di Patti, condotte anche attraverso l’analisi dei flussi bancari, hanno permesso di identificare gli autori della truffa e di ottenerne l’interrogatorio preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari competente per la zona. Accogliendo il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, il gip ha così emesso l’ordinanza cautelare per i tre sospettati, a seguito della richiesta avanzata dalla procura.

Individuati i loro luoghi di residenza, gli agenti sono entrati in azione nella giornata di lunedì. Per quanto riguarda l’arrestato del nostro territorio, è stato raggiunto nell’Argentano dagli uomini della squadra mobile che hanno applicato l’ordinanza di arresti domiciliari. Stesso discorso per gli uomini del commissariato di Lugo (in provincia di Ravenna) e degli operatori del commissariato di Imola, i quali hanno notificato l’obbligo di dimora al terzo soggetto. Le indagini proseguono per mettere insieme gli ultimi dettagli della delicata vicenda.

Federico Malavasi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TruffaPolizia di Stato