Truffa alla banca, due ai domiciliari: "Siamo di un Ordine professionale". Si fanno bonificare 20mila euro

Si erano spacciati per delegati di un ordine professionale e, dietro a quelle false credenziali, erano riusciti a raggirare una banca della provincia di Messina, facendosi bonificare ventimila euro. Purtroppo per loro, però, la truffa è stata scoperta e, dopo una serie di indagini condotte dalla polizia di Stato, il tribunale di Patti ha emesso un’ordinanza cautelare a carico dei tre protagonisti, uno dei quali fermato sul nostro territorio. A finire nella rete sono stati un sessantenne residente in provincia, un ventenne del Ravennate e un 21enne residente a Imola. Per i primi due sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il terzo è scattato un obbligo di dimora nel Comune di residenza. I tre sono indagati per truffa in concorso ai danni della banca e dell’Ordine professionale.

Un passo indietro. Tutto comincia alcuni giorni fa in una banca del Comune del Messinese. I tre uomini, spacciandosi appunto per delegati dell’Ordine in questione, avrebbero avanzato una serie di richieste al personale dell’istituto di credito. Dopo una domanda di assistenza e un falso mandato di pagamento erano quindi riusciti a trarre in inganno il bancario, inducendolo a eseguire un bonifico urgente in favore di uno degli indagati. La somma trasferita ammontava appunto a ventimila euro. L’istituto non ci ha messo molto a capire di essere finito nel mirino di malviventi e ha subito depositato una querela al commissariato di polizia di Patti. La denuncia ha dato il via alle indagini degli agenti, i quali si sono messi all’opera per ricostruire le modalità della truffa e risalire agli autori. La svolta è arrivata abbastanza rapidamente. Innanzitutto i poliziotti sono riusciti a rintracciare e bloccare la quasi totalità della somma versata prima che gli indagati potessero prelevarla tutta o farne perdere le tracce. Le successive indagini degli uomini del commissariato di Patti, condotte anche attraverso l’analisi dei flussi bancari, hanno permesso di identificare gli autori della truffa e di ottenerne l’interrogatorio preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari competente per la zona. Accogliendo il quadro indiziario ricostruito dagli investigatori, il gip ha così emesso l’ordinanza cautelare per i tre sospettati, a seguito della richiesta avanzata dalla procura.

Individuati i loro luoghi di residenza, gli agenti sono entrati in azione nella giornata di lunedì. Per quanto riguarda l’arrestato del nostro territorio, è stato raggiunto nell’Argentano dagli uomini della squadra mobile che hanno applicato l’ordinanza di arresti domiciliari. Stesso discorso per gli uomini del commissariato di Lugo (in provincia di Ravenna) e degli operatori del commissariato di Imola, i quali hanno notificato l’obbligo di dimora al terzo soggetto. Le indagini proseguono per mettere insieme gli ultimi dettagli della delicata vicenda.

Federico Malavasi