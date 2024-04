Truffa bonus facciate, chiesti nove rinvii a giudizio

C’è anche un ferrarese tra i nove imputati nell’ambito del procedimento su una presunta truffa sui ‘bonus edilizi’. Secondo l’accusa, l’illecito avveniva aggirando la procedura per i crediti edilizi, attraverso deleghe e lavori mai realizzati. L’inchiesta è stata condotta dalla guardia di finanza di Rovigo. L’attività ha messo sotto la lente indebite percezioni e richieste di finanziamenti nazionali, regionali e locali, oltre a proventi illeciti derivanti dal ‘bonus facciate’. Al termine delle indagini, la procura di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio di nove persone, tra questi anche un ferrarese di 46anni, mentre i restanti sono residenti in provincia di Rovigo e in Svizzera. Tutti sono accusati di una truffa sul ‘bonus facciate’, in quanto avrebbero riscosso erogazioni pubbliche di denaro per lavori edilizi mai eseguiti. Nel dettaglio si tratta di un totale di circa trenta casi. Tra gli indagati risultano anche il difensore di fiducia di uno dei protagonisti e una società di Polesella (Rovigo) per il reato d’illecito amministrativo.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di ricostruire i dettagli della truffa, perpetrata al fine di ottenere l’erogazione di fondi per i bonus edilizie, seguito dal reato di riciclaggio del denaro. I finanzieri hanno dimostrato l’esistenza di crediti collegati a lavori edilizi mai realizzati, stando alle testimonianze dei proprietari degli immobili coinvolti che hanno, tra l’altro, affermato di non conoscere gli indagati e le società utilizzate da quest’ultimi. Il meccanismo era divenuto consolidato e ben pianificato. I lavori richiesti per i bonus edilizi non venivano realizzati, adottando delle deleghe con le quali fingevano che il proprietario dell’immobile autorizzasse il libero professionista all’inserimento dei dati. Il credito veniva così intestato al proprietario dell’abitazione, sul quale venivano realizzati i lavori e poi il credito veniva trasferito a favore delle società riconducibili agli indagati. A fronte di tutto questo, le Poste hanno provveduto a erogare oltre due milioni. Agli imputati sono stati sequestrati beni per 754mila euro.

Mario Tosatti