Truffa ‘Bonus facciate’ Crediti d’imposta falsi per lavori mai eseguiti Scatta maxi sequestro

di Federico Malavasi

Utilizzavano le generalità di ignari cittadini per ‘creare’ crediti d’imposta collegati a lavori mai svolti nell’ambito del ‘Bonus facciate’ per poi intascarsi i frutti di questo complesso raggiro. A scoprire il trucco è stata la guardia di finanza che ha denunciato undici persone (tra cui un ragioniere), mentre la procura ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro preventivo di circa 3,3 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi a carico di tre società, una ferrarese e due bolognesi.

Indagati e aziende, secondo le accuse, erano coinvolte in un vasto giro di compravendita illecita di agevolazioni fiscali connesse al rilancio del settore edile. Le ipotesi di reato per la quali si indaga sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e falsità in atti. L’inchiesta parte da Ferrara, ma si estende a macchia d’olio in mezzo Nord Italia. Tutto è cominciato da una segnalazione. L’ufficio di informazione finanziaria della Banca d’Italia si era infatti accorto di alcuni movimenti anomali sui conti correnti aperti dalle tre società, tutte risultate riconducibili a un ferrarese con precedenti anche di natura fiscale.

La lente delle fiamme gialle si è quindi stretta su quei movimenti. Ne è emerso che sui conti delle imprese, risultate inattive, sarebbero state accreditate ingenti somme di denaro, poi in parte trasferite su banche estere. Gli investigatori del comando di via Palestro non ci hanno messo molto a risalire all’origine di quel fiume di soldi: il denaro accreditato sui conti arrivava da una vorticosa attività di circolazione dei crediti d’imposta, la cui origine era una società edile di Novara. Da lì, i finanzieri sono risaliti al presunto regista della truffa, uno studio professionale del Trevigiano, scoprendo anche il suo modus operandi. Il professionista, grazie alle pratiche tributarie che svolgeva, era venuto in possesso dei dati anagrafici di diverse persone. Sfruttando le generalità di ben 37 di queste (ignare di tutto e residenti tra Treviso, Padova e Vicenza), aveva inviato le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta legati alle opere di rifacimento delle facciate di edifici e abitazioni.

Tali attestazioni erano però fasulle e, secondo quanto ricostruito dalla guardia di finanza, generate al solo scopo di creare le agevolazioni fiscali. Il passo successivo era quindi la monetizzazione dei proventi del traffico illecito, ottenuta vendendo i crediti alle banche con l’opzione dello sconto in fattura. Con questa tecnica, secondo gli inquirenti, sarebbero stati generati a favore dell’impresa piemontese crediti d’imposta per oltre sette milioni.

Visto l’ammontare dei crediti vantati e per evitare che venissero bloccati dall’Agenzia delle Entrate o dalle banche, l’azienda di Novara aveva poi ceduto il tutto a numerose imprese compiacenti, con sede tra Ferrara, Bologna, Padova, Mantova, Trieste, Verona e Venezia. Queste ultime, sempre stando alla ricostruzione degli investigatori, una volta ricevuti i crediti nei propri cassetti fiscali ne avrebbe monetizzato rapidamente una parte, cedendoli a diverse filiali di una banca per poi trasferire l’incasso all’estero. Una volta compreso il trucco, l’attività di procura e finanza ha consentito di bloccare 3,3 milioni dei quali si erano appropriate la società ferrarese e le due bolognesi.