Truffa del Bonus facciate. Il pm chiede il processo. Ma spuntano nuove carte

Rischiano il processo i quattro imputati per la presunta truffa del ‘Bonus facciate’, ma la produzione di nuovi documenti da parte delle difese potrebbe cambiare le carte in tavola. È approdata alla fase della discussione dell’udienza preliminare la vicenda giudiziaria che vede sotto accusa un ragioniere e tre imprenditori (la posizione di una quinta imputata è stata stralciata in quanto nel frattempo deceduta), accusati a vario titolo di truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio. Davanti al giudice Andrea Migliorelli, la procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per tutti quanti, mentre i difensori hanno fatto istanza di proscioglimento. Per conoscere la decisione del tribunale, anche alla luce delle nuove produzioni documentali, bisognerà attendere il 4 novembre, data fissata per eventuali repliche e sentenza.

Secondo l’impianto accusatorio, sostenuto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, i quattro avrebbero emesso fatture false per lavori edilizi mai effettuati al fine di generare un credito di imposta non dovuto. Con questo trucco avrebbero quindi ottenuto una somma, in parte poi inviata a società ungheresi. Quest’ultimo passaggio sarebbe servito a nascondere la provenienza illecita di quel denaro. Il raggiro, secondo le ricostruzioni di Finanza e procura, ruoterebbe appunto intorno alle pratiche per interventi relativi al Bonus facciate. Nel complesso, il ‘sistema’ avrebbe creato oltre sette milioni di credito di imposta in varie zone del Nord Est, tre milioni dei quali a Ferrara. Di questa somma, circa un milione e cinquecentomila euro sono stati scontati proprio alle Poste della nostra città. Infine, poco più di un milione e duecentomila euro hanno preso la strada dell’Ungheria. La guardia di finanza è però riuscita a ricostruire il presunto raggiro, seguendo la pista dei soldi e delle pratiche fasulle. Concluse le lunghe e articolate indagini, ora i quattro sono finiti davanti al giudice e rischiano di finire a giudizio. Ma come funzionava, secondo gli inquirenti, il meccanismo messo in piedi dal quartetto? È presto detto. Il titolare di una delle imprese (poi fallita nel 2022) avrebbe emesso fatture per un totale di sette milioni e ottocentomila euro relativi a lavori mai effettuati nell’ambito del Bonus facciate nei confronti di 37 persone ignare dell’operazione. Il tutto al solo scopo di creare credito di imposta da scontare alle Poste. Il ragioniere avrebbe avuto il ruolo di intermediario dell’operazione, occupandosi della trasmissione dei documenti alle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate di Treviso, Padova e Vicenza. Una parte dei crediti è stata poi ceduta a un imprenditore ferrarese il quale, nel ruolo di concessionario dei crediti tramite le proprie società, ha scontato una parte di quella somma alle Poste, le quali – così l’accusa – sarebbero state ingannate sulla veridicità delle carte.

f. m.