Truffa del cerotto. La versione di un imputato

Parola agli imputati nell’ambito del processo per una presunta truffa legata alla realizzazione di un cerotto per combattere i dolori mestruali. L’udienza di ieri è stata dedicata al lungo esame di Mirko Rangon, 43enne di Adria imputato insieme al 64enne ferrarese Roberto Ori. I due sono accusati di avere raggirato un noto neurochirurgo ferrarese, Emanuele Gozzo. Al centro 75mila euro di investimento. Rangon ha parlato a lungo, rispondendo alle domande delle parti e chiarendo la natura della sua attività. Ha spiegato come i 75mila euro servissero per l’impalcatura del progetto e di come i cerotti siano stati sperimentati. Lui stesso si era recato in una Università spagnola per la sperimentazione. "Gozzo – ha dichiarato in aula – non ha mai chiamato per chiedermi come andavano le cose. Non mi ha mai detto ‘i conti non tornano, voglio indietro i soldi’. Ha fatto immediatamente querela. Io e Ori abbiamo invece fatto tanto lavoro e la sperimentazione del cerotto era andata bene". Il caso tornerà in aula lunedì prossimo, giorno in cui verrà sentito Ori.