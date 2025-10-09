Truffa del finto tecnico del gas. Ma l’anziana lo scopre e lui fugge

Pochi giorni fa, una 70enne residente nel copparese, è stata presa di mira da un ignoto malfattore che, con lo stratagemma del fantomatico tecnico del gas, ha tentato di raggirarla per asportare l’oro che teneva in casa. L’anziana si trovava nel giardino della sua abitazione quando un uomo le si avvicinava qualificandosi come tecnico del gas. Carpita la sua attenzione, iniziava a suggestionarla dicendo che erano in corso dei lavori sulla rete idrica e che, a causa di possibili perdite, oltre all’acqua sarebbe potuto fuoriuscire anche gas.

Per dare maggiore credibilità al suo racconto, l’uomo le faceva aprire un rubinetto presente in giardino, segnalandole il cattivo odore che si sprigionava. Immediatamente dopo la 70enne percepiva uno strano bruciore agli occhi e alla gola, probabilmente provocato da qualche sostanza spruzzata dal sedicente tecnico del gas. Avuto l’accesso all’abitazione, il finto tecnico tentava di convincere l’anziana a riporre tutto l’oro presente in casa all’interno di un sacchetto e collocarlo in frigorifero, ciò per impedire che venisse danneggiato dalla possibile fuga di gas.

La donna però, ha subito intuito il possibile inganno. Con una scusa l’anziana si è quindi allontanata per raccontare tutto al 112 e l’impostore, capendo che le cose si stavano mettendo male, è corso in strada fuggendo in auto con un complice.