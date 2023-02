Truffa del sì, oltre cento in un mese "Call center sempre più aggressivi"

di Matteo Radogna

All’inizio della telefonata viene solitamente chiesto: "È lei il signor..?" e il nostro ‘sì’ viene registrato e poi illecitamente usato come consenso a un cambio di contratto per luce o gas che non abbiamo mai chiesto. Delle trecento truffe nel Ferrarese che sta trattando Confconsumatori, la maggior parte riguardano l’attivazione di servizi mai richiesti. Telefonate sempre più aggressive che in molti casi si concludono con l’attivazione di contratti molto svantaggiosi. Il fenomeno del teleselling d’assalto è ormai una realtà diffusa contro la quale Confconsumatori sta conducendo una vera e propria crociata. Oltre alle telefonate, poi c’è sempre il raggiro online. Due truffe su tre nella provincia di Ferrara (oltre 100 in un mese) si verificano via internet. Non solo. L’Italia è il Paese europeo in cui le truffe online sono cresciute di più tra il 2020 e il 2022, con una ’perdita’ pro capite di oltre 2 mila euro.

A Ferrara questa cifra si attesta sui mille euro. Il presidente dell’associazione e avvocato Antonio Frascerra e la collaboratrice Sonia De Martinis illustrano la situazione: "La truffa del sì è semplice. Un call center chiama il cittadino e pone domande che nulla hanno a che vedere con l’attivazione di un contratto (ad esempio: "salve il signor Rossi?"), verrà registrata la fatidica parola ’sì’ che rimossa dal contesto originale, sarà utilizzata per l’attivazione di un contratto". E ancora: "Abbiamo avuto casi di cambi contratto senza neanche una telefonata. Per noi è stato facile dimostrarlo: nei tabulati telefonici del truffato non c’erano chiamate in entrata nel giorno in cui era stato dato il presunto assenso".

Il caro energia ha generato un’impennata di truffe: "Molti cercano tariffe più convenienti. Ma, una volta cambiato contratto, scoprono di aver commesso un errore e tornano indietro". E qui scatta la nuova truffa del teleselling: "La società che riceve il recesso – prosegue Frascerra –, ‘vende’ i dati a un altro gestore compresa la telefonata con i ‘sì’, e il consumatore invece di tornare alla società di energia iniziale si trova attivato un altro contratto". L’altro raggiro in voga a Ferrara è il vishing: "È una truffa telefonica in cui i truffatori cercano di indurre la vittima a divulgare informazioni – conclude Frascerra –, spacciandosi per rappresentanti di una banca. Il raggiro avviene a seguito di un sms o una email spesso dopo i veri messaggi della propria banca". E, dopo aver ottenuto i dati, il passaggio successivo è svuotare il conto del malcapitato.