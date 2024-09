Truffa dello smartphone, denunciate tre persone

GORO

Una donna ha pagato per uno smartphone, ma non lo ha mai ricevuto e si è rivolta ai carabinieri. Protagonista, suo malgrado, della vicenda è stata una donna residente nel comune rodigino di Porto Tolle. Su una nota piattaforma e-commerce, la donna aveva trovato un annuncio che promuoveva uno smartphone di ultima generazione a un prezzo conveniente. Ciò l’ha spinta a contattare il venditore tramite la piattaforma per avere ulteriori dettagli sulla transazione. Durante la conversazione, il venditore le ha fornito tutte le indicazioni per effettuare il pagamento. La donna ha provveduto al versamento, ma non ha mai ricevuto lo smartphone e non è più riuscita a ricontattare il venditore. Dopo qualche giorno, però, è stata contattata da un fantomatico responsabile dei rimborsi che ha richiesto il versamento di ulteriori somme di denaro per avviare la pratica del rimborso, riuscendo ad estorcere alla vittima migliaia di euro nel giro di pochi mesi. L’acquirente, dunque, si è rivolta ai carabinieri di Goro che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per individuare il presunto autore della truffa, risultato poi essere un gruppo di tre persone, residenti a Catania e Bari. I presunti responsabili sono stati denunciati per truffa on-line.