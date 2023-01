Truffa dopo lo schianto Automobilista assolta

Era stata accusata di aver ‘truccato’ un modulo di constatazione amichevole a seguito di un incidente. Con quella manomissione, secondo l’accusa, avrebbe cambiato la dinamica dello scontro truffando le controparti. Una vicenda per la quale l’automobilista (una 33enne residente in provincia, assistita dall’avvocato Ciriaco Minichiello) era finita a processo con l’accusa di truffa. Il caso è arrivato alla sua conclusione ieri mattina davanti al giudice. La donna è stata assolta dalle accuse.

Le contestazioni iniziali prendono le mosse da un incidente avvenuto il 7 dicembre del 2018 tra due auto, una Toyota condotta dall’imputata e una Renault condotta dalla persona offesa, una 65enne del Basso Ferrarese. La 33enne avrebbe contattato la controparte per completare le due copie del modulo di constatazione amichevole e, in quell’occasione, avrebbe compilato il documento facendo apparire un’ammissione di responsabilità da parte della 65enne. A seguito di ciò, secondo la procura, l’indagata avrebbe evitato di pagare la riparazione della propria auto. Questa ricostruzione non ha però convinto il giudice, che ha assolto la 33enne.

f. m.