Tentata truffa a Ferrara: finte donazioni ’vip’ alle parrocchie: nei guai una coppia di malfattori

Ferrara, 18 gennaio 2023 – “Pronto, parroco? Volevo informarla che su un conto corrente acceso dalla famiglia Squinzi vi è una donazione in favore della sua parrocchia". È così che un noto truffatore di preti, insieme alla complice, una donna cinese, ha cercato di farsi consegnare da tre parroci di Sassuolo e Carpi ingenti cifre, fingendo di dover devolvere loro un lascito o somme importanti messe a disposizione direttamente dalla famiglia del compianto Giorgio Squinzi – ex amministratore unico di Mapei, per lungo tempo presidente di Confindustria e patron del Sassuolo calcio – o da Squinzi Stesso.

Alla sbarra – ieri si è tenuta la seconda udienza del processo – il pluri-pregiudicato per truffe e reati contro il patrimonio Cristiano Perini, 50enne ferrarese. Il suo nome è noto alle cronache proprio per i raggiri ai danni dei preti, commessi spacciandosi per don Domenico Bedin, sacerdote di Viale K e da sempre attivo nella difesa degli ultimi. Insieme al ferrarese è finita a processo una cinese di 46 anni sempre residente a Ferrara: entrambi rispondono di tentata truffa aggravata in concorso.

I fatti risalgono al 2019. I due, secondo le accuse, con l’aiuto di complici non identificati, hanno prima chiamato Marco Ferrari, parroco della Consolata di Sassuolo, presentandosi come direttore di una banca modenese. L’interlocutore ha informato il religioso che su un conto corrente acceso dalla famiglia Squinzi era presente una donazione di 40mila euro in favore della sua parrocchia e che presto sarebbe stato chiamato da un notaio per le pratiche che avrebbero consentito l’accesso alla donazione. Dopo di che la donna si è finta la segretaria di un noto notaio sassolese, ovviamente estraneo ai fatti, e ha chiesto al parroco tremila euro quale imposta obbligata sulla successione, fornendogli ovviamente i numeri dei conti correnti. La vittima del raggiro, però, ha chiamato la società con la volontà di ringraziarla della donazione, scoprendo così la truffa. Poco dopo i due hanno quindi chiamato il vice parroco della parrocchia San Giorgio, sempre di Sassuolo, e presentandosi ancora una volta come direttore di banca e segretaria, hanno anche in questo caso informanto il religioso di avere ricevuto nei giorni precedenti disposizioni da parte del dottor Giorgio Squinzi in persona, amministratore unico della Mapei SpA, di trasferire ben centomila euro sul conto corrente della parrocchia. "Per accedere alla donazione – hanno specificato – deve prima versare cinquemila euro". L’ultima telefonata è arrivata a Carlo Gasperi, parroco della chiesa di Sant’Agata, a Carpi. In questo caso gli imputati informavano il religioso di un lascito da 35mila euro di un defunto e noto imprenditore in favore della sua parrocchia. Al religioso i due avevano chiesto un versamento di 2.450 euro.

Ieri mattina in aula sono state sentite due delle persone offese nel procedimento, ovvero due parroci che hanno raccontato quanto accaduto. Uno di questi è riuscito a scoprire l’inganno dopo aver cercato di mettersi in contatto con il notaio citato dai truffatori che, ovviamente, era all’oscuro di tutto. I fatti sono accaduti tutti nel mese di ottobre 2019.