Sequestro lampo: truffati su internet, rapiscono un bambino per riavere i soldi

Ferrara, 24 ottobre 2023 – Un bambino sequestrato per riavere i soldi perduti in un affare finito male. Sembrerebbe la classica trama da film di gangster, se non fosse la realtà di quanto accaduto nella serata di giovedì in pieno centro a Ferrara.

Un rapimento in piena regola, concluso con un blitz dei carabinieri e l’arresto dei responsabili, due ragazzi di venti e ventisette anni.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri (foto di repertorio)

Una storia che ha dell’incredibile e che, come tante vicende con protagonisti dei giovanissimi, inizia sul web. È il 13 ottobre. Un 27enne di Modena trova uno smartphone in vendita su una piattaforma di commercio online. Il prezzo (650 euro) è allettante. Inizia così la trattativa con il venditore, un ferrarese di quindici anni che aveva creato un profilo fasullo. Un dettaglio quest’ultimo che l’acquirente scoprirà soltanto più tardi e a sue spese. Una volta inviato il denaro si accorge infatti di essere stato truffato.

Il 27enne prova a ricontattare il venditore, ma quest’ultimo ha subito provveduto a bloccare il profilo del cliente raggirato. La vittima però non si arrende e inizia a escogitare un piano per riavere il denaro perduto.

Attiva un nuovo profilo sulla piattaforma di e-commerce e contatta di nuovo l’adolescente, fingendosi interessato a comprare due paia di scarpe. I due si danno appuntamento giovedì sera in piazza Travaglio per vedere la merce e concludere l’acquisto. Il 27enne modenese si presenta puntuale all’incontro con un amico ventenne, ma si accorge subito che qualcosa non va. In piazza non c’è il venditore ferrarese, ma suo fratello minore, un bambino di appena dodici anni accompagnato da un coetaneo. Colto alla sprovvista, l’acquirente decide di passare all’azione. Afferra il dodicenne e lo trascina in macchina.

Il tutto sotto gli occhi attoniti dell’amico del bambino. Sarà lui a dare l’allarme pochi istanti dopo. "Qualcuno ha preso il mio amico e lo sta portando via" dice al 112.

La chiamata del giovane attiva i carabinieri, che arrivano immediatamente in piazza Travaglio. Nel frattempo, i due modenesi si allontanano con l’ostaggio.

Mentre sono in auto, contattano la madre del dodicenne e inizialmente le propongono di trovarsi davanti a una caserma dei carabinieri.

L’appuntamento viene poi spostato nel parcheggio del supermercato di via Marconi, a Vigarano. Qui la donna avrebbe potuto riavere il bimbo in cambio dei 650 euro che l’altro figlio aveva ‘spillato’ al 27enne. All’appuntamento, fissato per le 21.30, si presentano anche i militari che nel frattempo si erano già messi sulle tracce dei ‘rapitori’ con pattuglie in borghese.

Per i due giovani (assistiti dagli avvocati Marcello Rambaldi e Gabriele Taddia) scattano le manette. Le accuse sono sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dopo una notte in carcere e al termine dell’interrogatorio di garanzia, entrambi vengono rimessi in libertà in attesa della convalida dell’arresto, avvenuta ieri mattina in tribunale.