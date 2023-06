Truffa scambio-soldi, un sospettato

L’allarme è scattato da via Darsena, nel primo pomeriggio di ieri. Un cittadino ha allertato i carabinieri, raccontando di essere stato vittima della cosiddetta truffa del cambio soldi. In sostanza quando cercano di ’piazzare’ banconote false, facendosele cambiare con soldi buoni. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un cittadino straniero che circolando tra via Darsena e piazzetta Castellina ha cercato, non si sa se in alcuni casi riuscendoci, di strappare banconote vere in cambio di quelle false. Di vario taglio, a quanto pare. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Ferrara. Non solo seguendo la descrizione che del presunto truffatore è stata fatta da chi ha lanciato l’allarme, ma anche cercando dettagli utili nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianze che sarebbero presenti in alcune delle zone prese di mira dallo straniero, che ieri indossava pantaloni e una felpa di colore lilla. Negli stessi minuti, i militari dell’Arma sono stati impegnati anche nella ricerca di altri due stranieri, questa volta con camicia e felpa nere, che si aggiravano con ’fare sospetto’ sempre in piazzetta Castellina.

re.fe.