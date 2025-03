Truffa un anziana, preso: "Ero senza lavoro"

Prima ha truffato un’anziana e poi, dopo la cattura da parte dei carabinieri, ha spiegato di averlo fatto "perché non aveva un lavoro". Una spiegazione che certo non è servita a evitare le conseguenze del suo gesto (uno dei più odiosi, se si pensa che va a colpire le fasce più fragili della popolazione): le manette e un anno di reclusione. È, in sintesi, la cronaca dell’ennesimo raggiro ai danni di pensionati commesso con la tecnica del finto incidente. A cadere nella trappola, stavolta, è stata una donna di 81 anni residente in via Barlaam. Tutto è cominciato nella mattinata di venerdì, quando l’anziana ha sentito squillare il telefono. "Buongiorno, sono il maresciallo Molinari, suo figlio ha investito una donna con un bambino" ha detto la voce all’altro capo. Il finto carabiniere, con tono apparentemente rassicurante, ha spiegato che il figlio era in caserma in stato di arresto, ma che avrebbe potuto essere liberato versando una cauzione di ottomila euro. Era però necessario fare in fretta e pagare subito. La donna ha creduto al racconto del malfattore e ha racimolato mille euro in contanti e dell’oro, tra cui la fede nuziale. Convinta di aiutare il figlio nei guai, l’anziana ha seguito le indicazioni del falso maresciallo, che le ha chiesto di mettere tutto in una busta e di attendere l’incaricato che sarebbe passato a ritirarli.

Insomma, il truffatore aveva pensato a tutto, tranne al fatto che alcuni residenti della zona lo avessero notato telefonare con fare sospetto. Anche sulla scorta di altri episodi simili accaduti da quelle parti, hanno dunque pensato di avvisare i (veri) carabinieri. I militari hanno quindi raggiunto via Barlaam, proprio mentre il truffatore suonava al campanello della malcapitata. Hanno quindi aspettato che salisse e, una volta uscito con il bottino, lo hanno fermato sulla soglia del palazzo. Addosso aveva i mille euro e i gioielli appena spillati alla donna. Per lui sono scattate immediatamente le manette, mentre il bottino è stato restituito alla malcapitata.

Il giovane – identificato come un ventenne napoletano – è stato arrestato per truffa aggravata. Ieri mattina è comparso in tribunale per l’udienza di convalida e il processo per direttissima. Il giudice Marco Peraro ha convalidato l’arresto e il giovane ha patteggiato un anno di reclusione. Per lui è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

f. m.