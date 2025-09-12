Truffa un anziano e si getta dalla finestra

Lo scorso martedì, un 45enne residente in provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri di Copparo, con la collaborazione dei colleghi della locale stazione, dopo che un tentativo di truffa ai danni di un anziano si è trasformato in una vera e propria rapina. L’uomo, la cui vera intenzione era quella di introdursi all’interno dell’abitazione di un 85enne per poter mettere a segno una truffa con la tecnica del falso carabiniere e falso avvocato, ha prima di tutto effettuato una telefonata alla vittima spacciandosi per il “capitano della Stazione di Ferrara”. Nel corso della conversazione ha cercato di suggestionare il malcapitato dicendo che una Fiat Panda a lui intestata, era stata utilizzata per commettere un furto in una gioielleria di Bologna. Ha poi proseguito incalzando la vittima, chiedendo se avesse dell’oro in casa. L’insistenza del truffatore però non si placa neanche davanti alla risposta dell’85enne, che gli comunica di non possedere quel tipo di autovettura, sentendosi di contro affermare che avrebbe comunque mandato presso la sua abitazione un avvocato di nome Marco Rossi, per svolgere degli accertamenti. Il fantomatico avvocato si è poi effettivamente recato a casa della vittima, riuscendo a farsi consegnare una buona parte dell’oro che aveva a disposizione, ma non aveva calcolato un scomodo imprevisto: il figlio dell’anziano è rincasato proprio in quel momento e i due si sono trovati faccia a faccia. Vistosi ormai scoperto, ha tentato una rocambolesca fuga, prima facendosi largo spingendo e facendo cadere a terra il figlio, per poi gettarsi dalla finestra, posta a 7 metri di altezza, e tentare la fuga. I carabinieri, allertati dalla vittima, sono intervenuti nel giro di pochi minuti mettendosi alla ricerca del fuggitivo, che nel contempo, seppur dolorante per la caduta, ha tentato di raggiungere una complice che lo attendeva a bordo di un furgone. Raggiunto e bloccato dai militari, ha opposto resistenza nei confronti degli stessi, tanto da ferirne uno ad una gamba. Recuperati tutti i preziosi, la donna è stata denunciata a piede libero per concorso in rapina, mentre il quadro accusatorio del 45enne ha portato al suo arresto per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento è in ospedale.