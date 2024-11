Truffa un’anziana, il processo: "Mi scuso, anch’io ho una nonna". Giovane patteggia oltre un anno

"Mi scuso, anche io ho una nonna". Si è detto dispiaciuto del raggiro messo a segno poche ore prima il ventenne arrestato mercoledì dalla polizia subito dopo aver truffato un’anziana spacciandosi per carabiniere e facendosi consegnare oro e contanti per quasi ventimila euro. Il giovane è comparso ieri mattina in tribunale per il processo per direttissima. Ha risposto alle domande del giudice che ha convalidato l’arresto eseguito dalla squadra mobile. Il processo per direttissima si è poi concluso con un patteggiamento di pena, un anno e quattro mesi con la condizionale (oltre a 800 euro di multa). Per lui il questore Salvatore Calabrese ha inoltre firmato un foglio di via obbligatorio da Ferrara.

Il giovane, si diceva, è stato fermato l’altro giorno in stazione, poco dopo aver commesso una truffa ai danni di una ottantenne in via Comacchio. La tecnica era quella del finto carabiniere che si presenta a casa della vittima chiedendo denaro per aiutare il figlio della malcapitata finito in un fantomatico guaio giudiziario. La donna era caduta nella rete e aveva consegnato al malvivente gioielli per 17mila euro e 2.500 euro in banconote da 50 e 100. I poliziotti, allertati da alcune segnalazioni su tentativi di truffa in quel quartiere, sono andati sul posto e hanno notato il ventenne, zaino in spalla, salire su un taxi. Lo hanno seguito e bloccato all’ingresso dello scalo, probabilmente poco prima di salire su un treno e dileguarsi. A confermare i sospetti sono state le chat trovate in uno dei cellulari che il ventenne aveva con sé, nelle quali c’erano indicazioni su come compiere il raggiro, un nome e un indirizzo. A quel punto non ci è voluto molto per avere conferma di ciò che era accaduto poco prima e far scattare le manette.

Federico Malavasi