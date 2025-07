Truffano gli anziani: cinque denunce

Prosegue il contrasto alle truffe. Altre cinque persone identificate dai Carabinieri. Nella rete dei militari sono finiti due uomini e tre donne per i raggiri con la “tecnica dell’abbraccio” e della “auto in panne”.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia hanno identificato una 40enne che, una decina di giorni addietro, avrebbe abbracciato un uomo fingendo di scambiarlo per un’altra persona e, con estrema abilità, gli avrebbe intanto sfilato dal collo una catenina in oro, a cui era appesa anche la fede nuziale, senza che la vittima, sul momento, si accorgesse di nulla.

Nel frattempo, i colleghi della Stazione di Voghiera hanno identificato due uomini e due donne che, qualche settimana fa, con lo stratagemma dell’auto rimasta priva di carburante e del non possedere banconote in valuta euro, sono riusciti a carpire la fiducia di un ignaro automobilista di passaggio, riuscendo a raggirarlo. L’uomo, credendo di aiutare delle persone in difficoltà, avrebbe messo a disposizione il suo bancomat per fare il pieno ai due veicoli per una cifra complessiva di circa 100 euro, accettando in cambio una banconota straniera che gli è stata spacciata come di pari valore ma che, successivamente, si è invece rivelata addirittura priva di corso legale.