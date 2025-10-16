Truffano un anziano e gli rubano 5mila euro

Nuovo episodio di truffa ai danni di un anziano, questa volta messo in atto con il collaudato raggiro del "gas nell’acqua". A cadere nella trappola, un pensionato centese che si è fidato di due uomini che gli si erano presentati alla porta spacciandosi per agenti della polizia locale, con tanto di divisa. Tutto è accaduto in un appartamento di via De Gasperi a Cento, il megacondominio Ceres, quando un 80enne vedovo da tempo ha sentito suonare alla porta e si è trovato davanti due uomini italiani di cui uno alto, magro e con dei piccoli baffi, che lo informavano di essere due agenti della polizia locale e lo avvertivano di una fuga di gas nell’acqua, dicendogli di farli entrare per controllare questa situazione a loro detta potenzialmente pericolosa. L’uomo, tratto in inganno anche dal loro indossare indumenti con scritto Polizia Locale, li ha accolti in casa e loro, con movimenti fatti con grande velocità per mandare in confusione l’anziano, si sono diretti in cucina, gli hanno fatto aprire il rubinetto e a questo punto all’anziano è stato detto che questa perdita di gas avrebbe danneggiato irrimediabilmente l’oro che c’era in casa, facendolo preoccupare e dicendogli di mettere subito i preziosi nel freezer.

Allarmato, l’uomo ha dunque raccolto ciò che aveva in un sacchetto, mettendolo nel frigorifero. E’ a questo punto che, mentre uno lo teneva impegnato, con grande rapidità l’altro si è impossessato del sacchetto rubandolo dal freezer per poi fuggire. Non è ben chiaro che tipo di tecnica o sostanza possano avere usato i due finti agenti, ma l’uomo si è sentito frastornato e solo dopo mezz’ora ha capito cosa realmente fosse successo. Ormai però derubato dell’oro, del valore di 5.000 euro. Colpo che i due truffatori avevano provato poco prima al piano di sotto con una signora, non andando a segno. Truffe che ultimamente a Cento si stanno verificando spesso. Stando ad alcune segnalazioni, sarebbero numerose quelle relative a persone che si spacciano per carabinieri o che parlano di fantomatici incidenti avvenuti ai figli, dicendo che all’avvocato serve del denaro per difenderli, ma anche quella di carabinieri che dicono essere in atto sequestri sul proprio conto, chiedendo di spostare il denaro su un numero di conto fornito da loro e definito ‘sicuro’. Quest’ultimo tentativo sarebbe stato tentato a una società sportiva che fortunatamente non è caduta nel tranello. Per cercare sempre più di aiutare i cittadini nel riconoscere queste truffe, gli agenti della Polizia Locale stanno organizzando incontri pubblici sul territorio.

Laura Guerra