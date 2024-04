"Truffata da finti carabinieri, chiedo i danni"

Due verità a confronto, quella di Mirna Massarenti che chiede giustizia al Comune di Mesola il quale, a suo giudizio, avrebbe consentito il furto d’identità con la conseguente sottrazione di tutti i propri risparmi ed altro ancora. Dall’altra il comune mesolano, che afferma di aver risarcito tutto e di non voler rispondere del danno morale. La vicenda comincia il 2 novembre del 2019, quando Mirna sporge querela, poiché i Carabinieri la informavano "che persone ignote – dice – mediante l’utilizzo di carta d’identità e tessera sanitaria falsa, coi miei dati avevano tentato di aprire un nuovo libretto postale online a mio nome presso l’ufficio postale di Foggia". Altra denuncia, poiché un signore "presso un negozio Wind chiedeva un duplicato della mia scheda Sim esibendo copia dei miei documenti. Dalle indagini compiute dalle forze dell’ordine apprendevo che tutto era partito dalla richiesta ricevuta da apparenti Carabinieri all’anagrafe del Comune di Mesola".

Seguono indagini e, secondo la versione di Mirna, i finti carabinieri avevano contattato il comune di Mesola per ottenere i suoi dati "e il funzionario dell’ufficio anagrafe, senza compiere dovute verifiche – prosegue – li forniva". Mirna, divorziata e mamma di una figlia, operaia alla Valfrutta, si ritrova così il conto corrente completamente svuotato e senza la propria utenza telefonica.

La signora incolpa la condotta del funzionario e chiede il ristoro dei danni al comune di Mesola senza ottenerlo, con varie motivazioni quali la volontà dell’assicurazione di non risarcire.

Tenta una via stragiudiziale e non ottiene nulla "se non un’imbarazzante tacitazione di ogni mia richiesta di 1000 euro". Nella nota palesa anche il danno erariale nel quale incorrerebbe il comune di Mesola a causa di questo contenzioso, qualora perdesse la causa intentata. Mirna ha già speso quasi 20.000 euro per la sua richiesta di giustizia, è costretta a vivere con la mamma e per lo stress di questi anni è afflitta da pesanti disturbi. Il Comune, con una nota del sindaco Gianni Padovani, scrive: "In capo al Comune e dei suoi dipendenti, come già reso noto alla signora e al suo legale, non vi sono profili di responsabilità. Il Comune è, anzi, persona offesa ed ebbe a sporgere querela contro ignoti già nel gennaio del 2020 e non poteva rendere noto, quanto offerto dal Comune in sede di mediazione. Tramite il suo legale – aggiunge – la signora ha riferito di aver ricevuto l’integrale risarcimento del danno patrimoniale subito e, ora, pretende dal Comune il risarcimento di un danno morale in maniera del tutto infondata, non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità in capo al Comune, che anzi è parte offesa".

