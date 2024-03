Truffe agli anziani, ecco l’incontro

I carabinieri del comando provinciale di Ferrara, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzano sei assemblee pubbliche dal titolo “Se lo sai, non ci caschi!”, per informare la cittadinanza, e in particolare gli anziani, sulle numerose tipologie di truffe in cui si può inavvertitamente restare vittime. Agli appuntamenti parteciperanno rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, dell’amministrazione comunale, della Polizia Locale e del sindacato SPI CGIL. L’ultimo evento si svolgerà giovedì alle 14:30 a San Nicolò in via Nazionale 120. Le truffe ai danni dei cittadini non accennano a diminuire: secondo la banca dati della Polizia, solo gli anziani che nel 2022 hanno denunciato una truffa sono stati quasi 26mila in tutta Italia.