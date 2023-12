"Truffe ai clienti di un commercialista": a processo

Una lunga serie di contestazioni, la più grave per truffa. Ma anche appropriazione indebita, sostituzione di persona, esercizio abusivo della professione. É la lista delle imputazioni per cui è a processo una ferrarese di 47 anni, Barbara Salani, assistita dall’avvocato Pasquale Longobucco. Ieri, al processo davanti al giudice Alessandra Martinelli, ha testimoniato anche l’ex compagna del commercialista che di fatto è una delle parti civili nel procedimento, colei che era stata oggetto anche di sostituzione di persona, considerando che secondo quanto emerso in aula ieri mattina, una sua carta di identità di cui aveva denunciato lo smarrimento nel 2015 era stata utilizzata, sostituendoci la foto. Anche se non è stato chiarito da chi. L’imputata, in sostanza, è accusata di avere incassato soldi – anche con cifre considerevoli, di 45mila euro a volta – da parte dei clienti dello studio commercialista, dove ha lavorato per un periodo di tempo come collaboratrice, in particolare durante la gravidanza della compagna del titolare – assistita nel processo come parte civile dall’avvocato Alessandro D’Agostino – quando l’imputata si occupava del primo contatto con la clientela.

E così, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna in varie occasioni si sarebbe fatta consegnare denaro, giustificandolo con bolli da acquistare, oppure come anticipi per istruire le pratiche; mille euro per una franchigia, o due vaglia da 5.400 e 1.800 euro quale somma necessaria per avviare la pratica e partecipare a un bando regionale. Ma è accusata anche di aver falsificato un documento, nel particolare, un atto che attestava il rimborso di somme da parte dell’Agenzia delle Entrate, facendolo passare come emesso dalla stessa agenzia, ma in realtà non era così. La donna è accusata infine di di esercizio abusivo della professione, in questo caso di ragioniere commercialista.

Cristina Rufini