Truffe, cosa fare per difendersi

È riproposto anche quest’anno a Portomaggiore un incontro aperto ai cittadini per metterli in guardia e per prevenire le truffe. Si terrà giovedì 30 marzo alle 15, in quell’occasione i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore interverranno con consigli pratici e puntuali sulla prevenzione contro le truffe ai danni degli anziani e dei soggetti più fragili. Gli anziani infatti sono le vittime preferite dei truffatori, he escogitano truffe le più fantasiose per farsi consegnare soldi e gioielli. L’incontro si terrà come sempre nel Centro Sociale "Le Contrade", in via Giosuè Carducci 11, alla presenza del sindaco Dario Bernardi e del comandante della Compagnia, capitano Raffaele Tufano.