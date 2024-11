Truffe dei falsi carabinieri e incidenti. Due uomini e una donna a processo

FERRARA

Tre truffe messa a segno e tre tentate. Con la tecnica del finto carabiniere e sedicente avvocato che chiedevano soldi per ’liberare’ una volta il nipote oppure la figlia e e il genero dopo un incidente inesistente. Vittime ultraottantenni, in un caso anche una anziana disabile. Per liberare accettavano tutto, denaro in contanti ma anche gioielli. In tre sono finiti a processo: due uomini di Napoli di 45 e 44 anni e una donna di 39 anni. Accusati di concorso in truffa aggravata per due episodi messi a segno tra settembre e ottobre del 2019. Ieri c’è stata la prima udienza, filtro. Il primo episodio contestato su Ferrara risale al 19 settembre del 2019: "C’è suo nipote qui con noi", le hanno detto al telefono fingendosi un maresciallo dei carabinieri e uno pseudo avvocato e spiegandole che si trovava alla stazione dei carabinieri di Bergamo a seguito di un incidente stradale. Per poterlo fare andare via a casa si sarebbe presentato un sedicente avvocato Ricci cui avrebbe dovuto consegnare circa mille euro. In realtà l’anziana disabile consegnerà 800 euro e due bracciali d’oro. Sceneggiata simile, quindici giorno dopo circa, il 19 ottobre, e poi ancora il 24 ottobre, quando sempre un finto maresciallo dei carabinieri e un sedicente avvocato hanno telefonato ad altre due anziane, sempre spiegando che la nipote in un caso e la figlia nell’altro, erano rimaste coinvolte in un indicente ed erano state portate alla stazione dei carabinieri. Per la loro ’liberazione’, ancora chiedevano di pagare 3.700 euro. Entrambe non sono andate a segno. Così come una terza, sempre su Ferrara. Colpi riusciti invece il 27 ottobre, sempre su Ferrara, con 3.700 incassati. La prima contestazione, in provincia, a Comacchio risalirebbe al 6 agosto 2019, anche questa riuscita, addirittura riuscendo a portare via alla malcapitata la somma di 4.500 euro.

Cristina Rufini