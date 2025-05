Truffe digitali e telefoniche. La rassegna sulla legalità

Inizia il mese della ‘Legalità’ con incontri che scandiscono il mese di maggio. "Insidie della rete: truffe digitali e telefoniche": è questo il filo conduttore dell’incontro pubblico di oggi, alle 18, nella sala consiliare del Municipio di Vigarano Mainarda, organizzato dalla giunta in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e curato dal Maggiore dei Carabinieri, Comandante della compagnia di Cento, Roberto Petroli. E’ il primo appuntamento del mese di maggio, che l’amministrazione comunale di Vigarano dedica alla legalità, proponendo una serie di incontri interesse sia per i ragazzi e le ragazze delle scuole sia per l’intera cittadinanza. "Cadere vittima di una frode on-line – sottolinea il sindaco Davide Bergamini - è più semplice di quanto si pensi, a volte basta aprire l’allegato di una mail o di un messaggio o cliccare un link e cadere in subdole manipolazioni sempre più difficili da individuare, per questo è urgente informare e creare un’attiva collaborazione tra enti, autorità e cittadini". Un fenomeno in preoccupante aumento che assume forme sempre più insidiose e sofisticate. Da qui la necessità di informare.

Il secondo incontro, il 19 maggio, "Servire il Paese in Azzurro. Valori, missioni e responsabilità" è dedicato esclusivamente ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado di Vigarano. Si tratta di una lezione aperta tenuta dal Tenente Colonello Alessandro Masi, in servizio presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alla NATO a Bruxelles. "Per il nostro territorio questo momento rappresenta un’opportunità preziosa" – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Daniela Patroncini - abbiamo voluto offrire ai più giovani la possibilità di comprendere meglio l’organizzazione della NATO ed il ruolo fondamentale che riveste per garantire la sicurezza e la libertà degli Stati membri, in particolare i compiti istituzionali della Rappresentanza Permanente dell’Italia".

Il Comune di Vigarano Mainarda ha poi patrocinato l’incontro del 21 maggio "Parliamo di voi con voi. Viaggio nel mondo dei ragazzi e delle ragazze" organizzato dalla X Martiri A.s.d. e rivolto agli iscritti della società calcistica. "Baby gang e criminalità giovanile" è il titolo dell’ultimo appuntamento, previsto per il 29 maggio alle 18.30. Un fenomeno di evidente allarme sociale ed in rapida crescita, soprattutto negli ultimi anni, non solo nelle grandi città, verrà affrontato da diversi punti di vista. Relatori saranno: Alberto Urro, il Maggiore dei Carabinieri Roberto Petroli, l’avvocato penalista Patrizia Micai, il dirigente scolastico Francesco Imperiale.

Claudia Fortini