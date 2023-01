Truffe e furti, anziani presi di mira

ARGENTA

Le vittime sono quasi sempre anziani, che il più delle volte vivono soli. La truffa della “finta cauzione” parte solitamente con una telefonata. Il truffatore - che spesso si qualifica come un avvocato - spiega alla vittima che suo figlio, o suo nipote, è rimasto vittima di un incidente o di un serio problema con la giustizia. A volte il racconto è condito con particolari che servono a convincere la vittima e piegarne la diffidenza. Qualunque strada prenda il racconto, la conclusione è sempre la stessa: servono soldi per tirare fuori dal carcere il congiunto.

Questa è soltanto una delle truffe più in voga che colpiscono gli anziani. Per questo si è svolto un incontro con le indicazioni per prevenire la microcriminalità ai danni soprattutto di anziani, delle persone sole e più fragili della comunità. Quindi contro le truffe, raggiri, furti ed inganni. E’ il tema argomentato in una sorta di decalogo dal sottotitolo "io non ci casco" presentato ieri nella saletta civica di San Biagio. Prima tappa di un tour nelle frazioni, organizzato dal comune di Argenta, sindacato Spi-Cgil Federconsumatori e forze dell’ordine, teso a dare informazioni e illustrare comportamentali e modi corretti per tenere lontani ladri ed imbroglioni, comunque sconosciuti: sia dentro o fuori la porta delle proprie abitazioni, per strada, al telefono, su internet. Un vademecum insomma che, ipotizzando in lunga serie di casistiche, ha dato informazioni e spiegato cosa e come fare per non cadere nei tranelli perpetrati dai furfanti. Indice puntato ad esempio sui finti abbracci, incidenti, verso chi si spaccia operatore di enti e gestori di utenze sino ai falsi agenti e vendite a domicilio. A fare gli onori di casa c’era il sindaco Andrea Baldini che ha detto: "una comunità sicura è quella che condivide, che aiuta, che sta insieme".

Al suo fianco l’assessore ai servizi sociale Davide Zanotti, e la presidentessa della consulta cittadina Francesca Ventura che ha fatto da apripista e moderatrice dell’assemblea. Per l’Arma dei Carabinieri c’erano il comandante la stazione di Argenta Maresciallo Maurizio Fasulo, il collega Alessandro Ciraci ed il capitano Raffaele Tufano della compagnia della Benemerita di Portomaggiore. Che nello spiegare i vari aspetti del fenomeno, che ha assunto varie forme, ha posto l’accento sull’importanza dello "sporgere denuncia sempre, per indirizzare poi al meglio le indagini". Buoni consigli sono stati poi dispensati anche dal rappresentante della polizia locale, Andrea Bellettati. C’erano poi anche il presidente e l’avvocato della suddetta associazione, Roberto Zapparoli e Massimo Buja.

Nando Magnani