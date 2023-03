Truffe, ’Io non ci casco’ Anziani nel mirino, il piano per proteggerli

La campagna ‘Non ci casco’ per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani è pronta a partire con un calendario di dieci incontri informativi in altrettanti centri sociali affiliati Ancescao, tra città e frazioni. Il piano comunicativo, organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali, era partito a ottobre 2021 con un finanziamento del ministero dell’Interno, viaggiando principalmente sui media e sul web. Il programma partirà il 17 marzo al centro ‘La scuola’ di Montalbano e proseguirà nelle prossime settimane. L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessore Cristina Coletti, con il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri alto ferrarese, Marcello Gumina, il presidente Ancescao Milvia Migliari e con il volontario dell’associazione InsiemeXcaso Gian Marco Duo. La campagna di informazione, dal 2021 a oggi, si è sviluppata in modo capillare. Nello specifico, sono stati realizzati: 100 spot televisivi trasmessi su Telestense; 100 spot radiofonici passati sulle emittenti locali Radio Dolce Vita e Radio Sound; 220 pubblicazioni sui quotidiani e post sui social network istituzionali. Inoltre sono stati stampati 18mila volantini, 15mila brochure pieghevoli e 900 locandine informative distribuite allo Sportello sociale unico integrato, circoli sociali, centri commerciali, studi medici, farmacie, edicole, poste e sui mezzi Tper.

Lo slogan ’Non ci casco’, che identifica la campagna, è stato ideato dagli studenti dell’Einaudi e scelto dalla cabina di regia presieduta da Comune, Asp, Csv, Forum del Terzo settore, Ufficio scolastico regionale, associazioni di tutela dei consumatori. "Finito il periodo delle restrizioni legate alla pandemia – ha spiegato Coletti – possiamo finalmente presentare dal vivo la campagna contro le truffe alle persone anziane che spesso frequentano i centri sociali. Nel corso di ogni incontro, aperto alla cittadinanza, saranno illustrati suggerimenti e precauzioni per evitare di cadere vittime di truffe, furti e altri sgradevoli episodi. Interverrò in apertura di ciascun appuntamento per spiegare quello che è stato l’impegno messo in campo su questo fronte dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato alle Politiche sociali e, a seguire, si alterneranno operatori della Polizia Locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri".

Saranno inoltre proiettati video e la compagnia teatrale InsiemeXcaso proporrà una rappresentazione a tema, per concludere con leggerezza. "Ci auguriamo che gli incontri vedano un’ampia partecipazione di persone anziane, ma anche di loro familiari e caregiver. Il nostro auspicio – chiude l’assessore – è che accanto ai più anziani ci sia sempre qualche persona più giovane in grado di offrire indicazioni tecniche su come evitare questi episodi".

Lauro Casoni