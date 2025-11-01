Truffe online, dietro gli sconti molte trappole

Rc auto stipulate online? Possono offrire qualche sconto, ma anche qualche trappola. Il primo campanello sono i prezzi insolitamente bassi, ma anche le offerte ricevute via messaggio sul cellulare o tramite WhatsApp. L’Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, segnala oltre dieci siti internet irregolari. Mettendo in guardia i titolari di veicoli: "La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati". Segue una black list dettagliata. E basta visitare uno di questi siti truffa per capire quanto siano subdole le trappole. Al punto che i raggiri delle polizie Rc auto sono in aumento. Nel 2024, soltanto nel ferrarese, sono stati quasi mille i cittadini che hanno scoperto di aver pagato per una assicurazione ’fantasma’. E di solito lo scoprono quando vengono fermati dalle forze dell’ordine perché il ’Targasystem’ segnala le loro auto perché prive di polizza. Le zone più colpite dai raggiri sono quelle del Basso Ferrarese, ossia quelle dove la crisi è maggiore e l’automobilista di turno cerca su internet un’assicurazione a tariffe basse. I truffatori che operano in questo modo si spacciano per intermediari legittimi, proponendo polizze che in realtà non esistono o che sono completamente invalide. In altri casi, emettono polizze false o contraffatte, spesso senza possedere le licenze o le credenziali necessarie per operare legalmente nel settore. Per riconoscere un’assicurazione falsa, è importante prestare attenzione a vari segnali di allarme. Prima di tutto, è essenziale verificare la reputazione del sito web tramite il quale si acquista la polizza. Molti truffatori creano siti web con nomi simili a quelli di compagnie assicurative conosciute, ma senza alcuna legittimità. Non solo. A volte i criminali del web riescono a creare siti in tutto e per tutto uguali a quelli di compagnie assicuratrici e, in passato, ci sono stati hacker che sono riusciti a violare i portali ufficiali. Per evitare questi rischi, è sempre bene consultare il sito dell’Ivass, che, come detto, fornisce una lista aggiornata delle compagnie autorizzate in Italia. In secondo luogo, una compagnia legittima deve fornire informazioni complete, tra cui un indirizzo fisico, numeri di telefono e un’email verificabile. La mancanza di questi dettagli è un chiaro segno di truffa. Per capire se si tratta di un servizio serio è importante diffidare delle offerte troppo allettanti, specialmente quelle ricevute via messaggi, WhatsApp, telefono o social media, soprattutto se i prezzi sono insolitamente bassi. Spesso le polizze false hanno una durata limitata e non coprono adeguatamente i rischi. Un altro indizio da non sottovalutare è la richiesta di pagamento su carte prepagate, che difficilmente permettono di rintracciare i truffatori.