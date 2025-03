"Trump pungolo per l’Europa? A me preoccupa"

Caro Carlino, ascoltando le innumerevoli prese di posizione o commenti riguardo al nuovo corso della politica ”trumpiana”, secondo me c’è da rimanere basiti o preoccupati. Una parte di politici dichiara scetticismo (Lupi e Tajani, invece Meloni ambisce a un ruolo di ponte tra USA e Europa, Salvini addirittura, dopo la maglietta pro/Putin, propone il Nobel per Trump). C’è un ragionamento, una teoria che sta prendendo piede sempre più nella politica o nell’opinione pubblica che mi preoccupa o meglio mi indigna. Praticamente, secondo questa teoria, Trump potrebbe essere un pungolo o uno stimolo per le ”indecisioni” dell’Europa. Non importa se alla Casa Bianca abbiamo assistito a una aggressione indegna a Zelens’kyj. Non importa se l’attuale comandante dalla più ”grande democrazia” del mondo abbia detto che vuole il canale di Panama, che vuole cambiare il nome al Golfo del Messico, che vuole la Groenlandia. Non importa se Musk si sia intromesso pesantemente nella politica dell’Inghilterra o della Germania. Per una parte crescente dell’opinione politica che viene bandita da certa politica, è più importante questo ”ruolo di stimolo” che può avere Trump. Magari arriveremo (arriveranno) a dire che certe violenze verbali, queste umiliazioni di politici stranieri, queste ingerenze in Stati stranieri sono a fin di bene.

Andrea Finotti