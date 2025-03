"Trump può non piacere ma porta a casa risultati. Invece l’Europa che fa?"

Caro Carlino, il comportamento di Trump potrà piacere o meno, ma quello che ha fatto in poco più di un mese è sotto gli occhi di tutti: maggiore sorveglianza delle frontiere per contrastare gli ingressi illegali, rimpatrio dei migranti irregolari (Cuba, Haiti, Costa Rica, Colombia), controllo del canale di Panama (la gestione dei porti è diventata americana), a Gaza la tregua sembra reggere, Zelensky vuol ritornare a Canossa per parlare di pace. Nel frattempo l’Europa cosa ha fatto? Dopo anni di chiacchiere e promesse non mantenute non è riuscita a trovare un accordo sull’immigrazione. Le politiche verdi hanno affossato l’industria automobilistica e fra poco la stessa sorte toccherà all’agricoltura e alla chimica. Le proposte di pace in Ucraina (chi le ha viste?) si sono risolte con un patetico “armiamoci e partite”. Insomma, a mio parere, l’UE assomiglia sempre più alla vecchia URSS. Non solo dal punto di vista industriale che peggiora continuamente (ex-Vm, Berco, Versalis, ecc) ma soprattutto, come ha ben evidenziato a Monaco il vicepresidente Usa J.D. Vance, dalla perdita dei valori democratici. D’altronde l’annullamento della vittoria in Romania del candidato filorusso e le minacce di fare altrettanto in Germania nel caso alle elezioni avesse prevalso la destra confermano le sue preoccupazioni. A contrastare i guerrafondai europei sono rimasti papa Francesco, Salvini e pochi altri che, tuttavia, insieme a Trump sono già un bel gruppo. Roberto Zaramella

* * *

MAGGI MERITAVA DI FARE L’ASSESSORE E RISPONDEVA SEMPRE ALLE LETTERE Caro Carlino, ho letto alcuni giorni fa alcune lettere dove si chiedeva al Sindaco i motivi per i quali ha designato il signor Vita Finzi come Assessore che ha ottenuto solo una trentina di voti e sembra non avere alcuna competenza specifica e non l’ex assessore Maggi. Credo, ma sono sicuro siano in tanti a pensarla così, che Maggi meritava di continuare nella sua attività, sia in forza dei voti ottenuti (non ricordo il numero, ma certamente alcune centinaia) sia per il fatto che ha svolto un ottimo lavoro ai lavori pubblici, avviando moltissimi interventi, dai più grandi, penso alla zona nord ovest, sia a piazza repubblica e tanti altri. In più Maggi rispondeva sempre alle lettere e ogni volta spiegava per bene gli interventi in corso. Vedo che a tutt’oggi il sindaco non ha dato risposta. Credo invece sia doveroso da parte sua. Cordiali saluti, Riccardo Ferrari