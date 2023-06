Tryeco 2.0, dalle copie di statue ai rilievi di Verona, un'azienda ferrarese stupisce

Non c’è nulla o quasi che Tryeco 2.0, azienda ferrarese nata nel 2005, non sappia fare, grazie a un team di professionisti. Dalle copie delle statue per l’allestimento del Museo del Termalismo di Montegrotto Terme passando al plastico di una fortezza dai disegni di Leonardo da Vinci, sono innumerevoli i servizi di questa impresa. Alcuni dei lavori di Tryeco sono esposti nei musei come ad esempio la ricostruzione del tempio di Bel a Palmira, in Siria, distrutto dall’Isis. La ricostruzione, già esposta al Colosseo di Roma nel 2016, in occasione della mostra ’Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira’, è stata poi donata alla direzione generale delle antichità e dei musei di Siria. Attualmente Tryeco si sta occupando dei rilievi all’arena di Verona per un intervento di restauro che durerà quattro anni. Questa azienda, del resto, non finisce mai di stupire. Fra i suoi lavori anche la riproduzione in stampa 3D di una vertebra di Galileo Galilei. I fondatori illustrano una delle loro commesse più curiose: "Il nostro team ha realizzato più di 50 copie di reperti diversi per l’allestimento nuovo museo del Termalismo Antico e del Territorio. Una struttura che conserva gelosamente reperti inediti e straordinari ritrovati nelle aree archeologiche di Montegrotto Terme.