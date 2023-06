Tryeco in ’missione’ in Ucraina Ricreare in 3D gli edifici distrutti

Un’importante missione di una azienda ferrarese sta per iniziare per preservare il bellissimo patrimonio culturale ucraino. Dopo un anno di contatti con i restauratori ucraini, i delegati al patrimonio culturale e i referenti del Mic - ministero della cultura, dal 28 giugno al 4 luglio Tryeco 2.0 srl partirà per Kiev per effettuare un rilievo laser scanner 3D e la restituzione di un modello navigabile e misurabile di 2 edifici patrimonio Unesco siti nella National Preserve Kyiv-Pechersk Lavra. Gli edifici oggetto di attenzione sono la Chiesa dei tutti Santi sopra la Porta Economica del XVII secolo con 3 locali (il vestibolo, la parte centrale, altare) di 240 metri quadrati; la chiesa del salvatore in berestovo dell’XI secolo, con affreschi e pitture murali all’interno della chiesa che risalgono al XII, XVII e XIX secolo. I rilievi sono previsti per interno ed esterno dei siti. È un primo passo per aiutare l’Ucraina a salvaguardare il proprio Patrimonio Culturale martoriato dai bombardamenti e una bella opportunità per una nostra impresa italiana di lavorare in un Paese che ha bisogno di professionalità L’azienda Geomar.it snc di Mondovì (CN) supporterà Tryeco nei rilievi, mentre gli sponsor che hanno messo a disposizione risorse e attrezzature per il viaggio sono: Cna Ferrara, Assicoop Modena&Ferrara, Anmig Sezione di Ferrara, Z+F Zoller & Fröhlich GmbH.