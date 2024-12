"Tsunami, vent’anni dopo la paura non passa"

Era il 2004 quando a Santo Stefano, un terremoto di 9.3 della scala Richter, colpì e devastò le isole del Sud Est asiatico, un tragedia tra morti e distruzione. In quell’inferno c’erano una trentina di ferraresi, fortunatamente tutti salvi, tra i quali un centese che, non vedente, era vicino a Phuket e ha potuto scampare a quei momenti grazie a una ragazza, un angelo tailandese. "Il ricordo di quei momenti è ancora attuale, come che questi 20 anni non fossero passati – racconta Davide Fortini – quella mattina mi svegliai tardi, forse fu anche questo a salvarmi: con la ragazza andammo a fare colazione in un bar di un italiano che era vicino al nostro residence del quale mi stavo lamentando perchè secondo me era troppo distante dal mare. Per me era una seccatura, ma si è rivelata in realtà una grande risorsa. Mi ero dimenticato la sacca in spiaggia, la ragazza era andata a prendermela e nel frattempo sentii un gran trambusto e agitazione. Ho chiesto cosa succedesse ma nessuno rispondeva. Arrivò lei, mi prese sotto braccio e mi disse di scappare, parlando del mare mentre io credevo fosse successo un attentato".

La fuga. "Arrivammo in una strada in salita piena di gente che scappava, chi di corsa chi in motorino o con le poche auto – prosegue –la ragazza cominciò a bussare al finestrino di una smart pregando di farci salire. Erano tedeschi, sono riuscito io a farmi capire e ci hanno portato sulla collina dove siamo stati tutto il giorno senza sapere cos’era successo. Tutte le comunicazioni erano in tilt ma l’ho capito da un messaggio preoccupato di mia nipote, che era riuscito a raggiungermi. Attorno alle 18 i tedeschi tornarono a prenderci, spiegandomi che la situazione era veramente tragica, tutto distrutto e le spiagge diventate fanghiglia a causa della spinta di quest’enorme onda che aveva travolto tutto. Ricordi che oggi sono ancora vivi. Per me che sono non vedente, è stata veramente una situazione surreale. Ho sentito tanta confusione, dolore composto e io stesso ero andato a chiedere se c’era bisogno di donare sangue. Debbo la mia salvezza alla ragazza che poteva anche andarsene e ai tedeschi che ci hanno aiutato". Ed è tornato. "Tante volte – spiega – nel 2006 il ricordo era ancora fresco ed ero molto a disagio: mi pareva di sentire l’odore che ricordava quella tragedia. Mi sono riconciliato con l’Oceano Indiano, ma quando sentivo che era un po’ agitato me ne stavo lontano". Tsunami che gli ha cambiato la vita. "Mi ha aiutato ad affrontare le altre situazioni gravi che abbiamo avuto come il terremoto del 2012, la pandemia del 2020 e forse mi ha fortificato – prosegue –. Certo è anche questione di fortuna. Non nascondo però che ho avuto lutti importanti, per me il vero tsunami, e a volte mi sono ritrovato a pensare che se fossi stato travolto anche io da quell’onda mi sarei risparmiato tutti questi brutti momenti, ma avrei perso anche tanti momenti gioiosi". Tsunami che ha insegnato. "È stato l’inizio della palestra per temperare il carattere – dice – sono diventato come i tailandesi, mi hanno insegnato a prendere la vita in modo più leggero e ad affrontarla in maniera fatalista, come momenti della vita passeggeri che fortificano". La ragazza. "Se l’avessi davanti adesso, dopo vent’anni, le direi in tailandese un grazie molto autentico – conclude –, lei è stata veramente un angelo, poteva andarsene e non l’ha fatto. Ora grazie ai social mi piacerebbe rintracciarla, per tornare a dirle grazie".

Laura Guerra