"Tu, maestra di vita e mamma: la commozione degli ex alunni a Ferrara"

"Cara maestra grazie di tutto". A distanza di 40 anni si sono ritrovati gli ex alunni della classe 1976 primo anno scolastico 198283 elementare della ‘Giovanni Pascoli’ di Ferrara e la maestra Maria Luisa Orsi, novantenne. Tanti gli abbracci e sorrisi, presenti anche i genitori degli ex alunni. La maestra Maria Luisa Orsi è apparsa molto emozionata nel rivedere i suoi ex alunni ora adulti. Roberto Passerini, Michele Calzolari, Monica Ghetti, Claudia Marangoni, Andrea Occhi, Luca Ferrari, Roberto Mazza, Paolo Cirelli, Selena Melloncelli, Barbara Giovini e Tiziana Marzani. Tutti loro hanno scritto una lettera di ringraziamento alla maestra: "A noi piace vivere le emozioni con i nodi in gola gli occhi bagnati, tu sei la maestra dei benino, sei quella del ‘forza dai che lo so che sei capace’. Sei la maestra del pratico, del lavoro, dell’amore, dell’amicizia della diversità della condivisione, tu sei la maestra di vita e tu sei stata la mamma del nostro futuro la persona che ha capito i nostri limiti e le nostre forze se oggi potessimo scegliere una maestra per tutti i bambini sceglieremo lei senza ombra di dubbio, quindi semplicemente grazie maestra Maria". Mario Tosatti