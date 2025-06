Tubatura rotta in centro a Ferrara: allagati viale Cavour e l’ospedale Quisisana

Ferrara, 28 giugno 2025 – Gravi disagi e viale Cavour allagato. Tutto questo a causa della rottura di una tubazione, Hera è intervenuta d’urgenza già da ieri notte nel centro di Ferrara con squadre e mezzi speciali.

Dopo una notte di manovre e monitoraggi, è in partenza la riparazione vera e propria, per cui sarà necessaria l’interruzione temporanea del servizio. In loco anche un’autobotte all’angolo tra via Cavour e corso Isonzo per il rifornimento d’acqua potabile.

Alcune utenze hanno avuto temporaneamente cali di pressione. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero pericolante. Hera concluderà i lavori con il lavaggio e la pulizia della strada.

Il lavori sul tratto di strada completamente allagato

Disagi all’ospedale di Quisisana

La perdita è avvenuta a ridosso della struttura privata convenzionata con l’Asl pubblica. L’acqua ha invaso il piano terra, con il blocco degli ascensori, dove i vani sono stati completamente allagati, come spiega il direttore generale della struttura Quisisana Francesco Sannino: “Abbiamo lavorato fino a tarda notte, inondato tutto il piano terra, attivata la procedura di emergenza che riguarda tutta l’impiantisca dei sistemi gas medicali, ascensori non utilizzabili, lo saranno per diversi giorni. Si sta lavorando – prosegue Sannino – per portare la situazione alla normalità, ma per l’utilizzo in sicurezza degli ascensori ci vorrà alcuni giorni. Essendo una struttura che accoglie pazienti dagli ospedali della provincia, ieri notte abbiamo dovuto sospendere, poi riprese nella mattinata. Non ci sono stati reparti coinvolti, dove sono ricoverati i pazienti. Il nostro obbiettivo da subito è stato quello di garantire la continuità assistenziale”.