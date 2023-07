Tubercolosi, il test si prenota

Screening per la tubercolosi, nuove modalità di prenotazione per il test di Mantoux. E’ attivo il form online. L’azienda Usl di Ferrara implementa i servizi online per facilitare la prenotazione dello screening della tubercolosi. La prenotazione del test di Mantoux può essere effettuata dagli utenti compilando un form online disponibile sul sito Ausl, a questo link: www.ausl.fe.itserviziservizi-on-line. Il personale sanitario della Unità Operativa Complessa Igiene Pubblica provvederà a contattare telefonicamente gli utenti che hanno compilato il modulo di autocandidatura per fissare l’appuntamento.