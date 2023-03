Tubo rotto, maxi perdita di gas Strada chiusa e case evacuate

Una vasta fuga di gas è all’origine del pomeriggio di ansia vissuto nel pomeriggio di ieri in via Ravenna, alle porte della città. Il tutto è accaduto all’altezza del civico 650, zona Fossanova San Biagio. Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo da lavoro all’opera in un cantiere avrebbe accidentalmente danneggiato un conduttura, facendo fuoriuscire una grossa quantità di gas. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici incaricati di riparare la falla. Per ragioni precauzionali, via Ravenna è stata chiusa al traffico fino alla fine delle operazioni di messa in sicurezza. Per gli stessi motivi, gli abitanti delle case (quattro o cinque in tutto) più vicine alla perdita sono stati fatti evacuare.