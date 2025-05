Tubo rotto, Romea bloccata

Alcuni operai su incarico del comune di Codigoro verso mezzogiorno, intenti a tagliare l’erba con mezzi meccanici presso la Villa Scalambra, hanno inavvertitamente tranciato un tubo di alta pressione nel quale scorreva gas metano. Immediatamente si è percepito il tipico odore di questo gas e sono stati chiamati i Vigili del Fuoco della caserma di Codigoro, che giunti con una squadra sul posto hanno provveduto a far bloccare il traffico sulla trafficata statale Romea con l’ausilio delle forze dell’ordine e a chiamare i tecnici della ditta "InRete". Dalla rottura del tubo, hanno potuto constatare come il gas uscisse ad una pressione di 5 bar ed in circa mezz’ora hanno provveduto a chiudere la falla e a riparare il guasto. Conclusa l’aggiustatura del tubo, il traffico sulla Romea è stato riaperto ed ha ripreso a scorrere regolarmente.