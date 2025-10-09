Tubo rotto in via Mascheraio a Ferrara: strade allagate e tanti disagi

Ferrara, 9 ottobre 2025 – Ancora una giornata con i piedi ‘a mollo’. La rottura di una conduttura idrica – l’ennesima negli ultimi mesi – ha provocato questa mattina una ingente perdita d’acqua tra via Montebello e via Mascheraio. Le due strade sono rapidamente diventate un fiume, con ovvi disagi per la circolazione sia stradale che pedonale. L’allarme è stato immediato e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e la polizia locale. Con loro anche i tecnici del pronto intervento di Hera, che hanno provveduto inizialmente a ‘tamponare’ la situazione per limitare i danni e poi a riparare il guasto. La rottura è stata subito individuata in un tubo di quindici centimetri di diametro. Sulle cause sono ancora in corso accertamenti.

“Grazie all’intervento dei tecnici, che si sono subito recati sul posto, la condotta è stata isolata con una serie di manovre che hanno permesso di limitare le utenze senz’acqua a una ventina – fanno sapere dalla multiutility –. Il cantiere ha comportato la temporanea chiusura della strada”. I lavori si sono conclusi nel tardo pomeriggio, quando la situazione è tornata alla normalità. Come accennato, la rottura di oggi è solo l’ultima di una serie tra città e frazioni.

L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato il 16 settembre, quando una falla in un tubo (causata in quel caso da una ruspa impegnata nei lavori in via Gobetti) causò l’allagamento dell’intera strada e di parte della galleria Matteotti. Immaginabili i disagi, vista la centralità della zona. Il 9 settembre, l’allarme arriva da via Bacchelli. Altra tubatura rotta e altri allagamenti tra le mura e il parco urbano. A inizio maggio è ancora via Bacchelli a finire sott’acqua a causa del danneggiamento di un tubo all’incrocio con via Azzo Novello. Tanti i disagi e numerose le famiglie senz’acqua. Nel 2024, invece, nel giro di due mesi (prima a luglio e poi a settembre) si verificarono due importanti guasti a Pontelagoscuro, con strade allagate, rubinetti a secco e numerosi disagi.