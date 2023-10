Tuffo nel mondo dei cani. Da lunedì tre lezioni in biblioteca comunale

Il Comune di Codigoro continua l’attenzione verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, con 3 incontri, nella nuova stagione culturale della biblioteca comunale "G. Bassani". Si tratta di un mini-corso di educazione cinofila, tenuto da Renato Rossi, educatore cinofilo di lunga esperienza, laureato in tecniche di allevamento del cane di razza. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e faranno da cornice al nuovo anno accademico di Unicultura, l’Università del Tempo Libero, rassegna organizzata dal Comune di Codigoro. Per partecipare alle lezioni a 10 zampe, è necessario iscriversi telefonando allo 0533-729585 oppure 329-5908655. Si comincia domani dalle 16 alle 17,30 trattando "Cani 3.0" sull’origine del cane, alla domesticazione, al ruolo del cane al giorno d’oggi, al corretto approccio al cane nel contesto urbano moderno, all’alimentazione e alla gestione generale. Seguirà una breve parte pratica per mostrare il corretto approccio al cane. I minori devono essere accompagnati da un adulto. "Cose da cani" è previsto per lunedì 13 novembre e si aprirà un focus sul mondo dei cani. L’ultimo incontro, lunedì 11 dicembre "Abbiamo 6 zampe", sull’addestramento.

