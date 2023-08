Tuffo nel passato, domani arriva la Festa della civiltà contadina

RENAZZO

Festa della civiltà contadina domani dalle 10 alla sede museale di Isa Aplomb, in via Pilastro 59 a Renazzo. In occasione dell’apertura della settimana del seminario internazionale di Aplomb e Yoga 2023, Ila Improlabart propone una giornata di festa aperta a tutti, per ripercorrere i sentieri tracciati dalla cultura rurale e popolare in epoca preindustriale nel nostro territorio. Si potrà riscoprire il processo di lavorazione della canapa, dalla coltivazione della pianta fino alla realizzazione dei tessuti, osservando i passaggi di filatura e tessitura dal vivo, ci saranno le dimostrazioni di antichi mestieri, osservando al lavoro "al falegnàm" e "al fràb", e osservare l’arte di intaglio del legno. La giornata si chiuderà alle 18.30 con un suggestivo momento evocativo della cultura popolare e della tradizione contadina locale, grazie all’esibizione del Coro delle mondine di Porporana accompagnate dagli amici poeti di Artinsieme Finale Emilia. La giornata è organizzata nell’ambito del progetto Seminare il Futuro, promosso da ILA Improlabart e darà il via a una intera settimana con il seminario internazionale dedicato alla pratica di yoga e aplomb nel contesto ampio della quotidianità. L’associazione ha deciso infatti di proporre un percorso che coniuga la disciplina dell’Aplomb e i concetti ereditati dallo yoga tradizionale, focalizzandone l’applicazione sulla vita quotidiana.

Lunedì mattina ci sarà il corso di posture in piedi, la conferenza ‘’I luoghi del cuore’ con Gabriele Dettori e il corso di estensioni anteriori. Martedì ci si sposta a Renno, frazione di Pavullo nel Frignano tra corsi e visita del borgo e mercoledì si torna a Renazzo con il corso di allungamento colonna vertebrale e il corsetto e la conferenza ‘La famiglia che si incontra in cerchio nel viaggio di guarigione’. Giovedì 24 si parla di bacino, curva lombare, posizioni per dormire e la visione e racconto del Docufilm ‘E Dashurojnë me Zemer’ dedicato alle musiche tradizionali albanesi. Venerdì ci si concentra su spalle, braccia, collo, testa e la conferenza ‘Ucraina - Geopolitica degli aiuti umanitari ovvero l’aiuto come strumento di politica estera’ mentre sabato, si lavora sui piedi con le palline e nella camminata e si parla di ‘Un viaggio a Bali: tra natura, cultura e Aplomb’. Attività solo su prenotazione al numero 3200663575 o scrivendo a [email protected].

l.g.