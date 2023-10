Tumore al seno, come batterlo. Prevenzione e visite gratuite: "Controlli già dai 35-40 anni"

Taglio del nastro dell’Ottobre rosa ferrarese al Centro di medicina di via Verga con mammografie gratuite (con il mammografo 3D con tomosintesi), un programma di visite senologiche gratuite ed eventi di formazione sulla prevenzione al maschile nel mese di novembre. Un insieme di iniziative che si affiancano a quelle fondamentali già svolte dall’Ausl, sempre utili a divulgare il messaggio della prevenzione, che hanno avuto il plauso dell’amministrazione. "Da anni Lilt e Centro di medicina operano in sinergia per divulgare le buone pratiche della prevenzione", così l’assessore alle politiche sociali, Cristina Coletti. Nelle prossime giornate visite senologiche effettuate dal chirurgo Francesco Pellegrini. Le prenotazioni avvengono tramite Lilt Ferrara (segreteria@legatumoriferrara.it). "Un tumore su tre riguarda la donna e nello specifico il tumore al seno. Oggi il dato più preoccupante è l’incremento dei tumori in quelle più giovani. Dobbiamo considerare che in Italia lo scorso anno sono state oltre 55mila le nuove diagnosi – ha spiegato il presidente, Edgardo Canducci – Le proiezioni indicano che il numero di tumori al seno è destinato a salire nei prossimi due decenni, mediamente del 2-3% ogni anno". Il cancro al seno rappresenta il 41% di tutti i tumori femminili sotto i 50 anni, il 35% tra i 50 e i 69 anni e il 22% nelle donne over 70. "Un tumore al seno su una giovane donna stravolge le sue aspettative non solo di vita ma di successo e realizzazione personale. Per questo invito ad effettuare controlli già a partire dai 35-40 anni, soprattutto approfondendo la conoscenza del proprio corpo anche attraverso l’autopalpazione", ha spiegato la dottoressa Paola Mastellari.

Una particolare attenzione è richiesta per la parte maschile. "La percentuale di incidenza della malattia è un uomo ogni cento donne. Per questo manca la sensibilità nel genere maschile – ha chiuso Francesco Pellegrini – Nel caso dell’uomo va indagata la mutazione a carico dei geni BRCA1 e BRCA2".