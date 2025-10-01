Tumore al seno, i passi avanti della chirurgia

Andos Ferrara promuove, oggi, l’incontro ’Chirurgia sempre meno invasiva per il tumore al seno’. L’Azienda Usl di Ferrara ha organizzato, con il coinvolgimento del comitato Andos di Ferrara (associazione nazionale donne operate al seno), l’incontro pubblico ’Chirurgia sempre meno invasiva per il tumore al seno’.

L’evento in programma oggi, alle 16, nell’aula Leoniceno della Casa della Comunità San Rocco (ex ospedale Sant’Anna, corso Giovecca 203). L’iniziativa intende offrire un momento di approfondimento e confronto sui più recenti sviluppi delle tecniche chirurgiche e ricostruttive, con un’attenzione particolare al benessere delle donne e alla qualità della vita dopo l’intervento. Il programma prevede i saluti istituzionali di Nicoletta Natalini, direttrice generale Ausl Ferrara, e di Cristina Coletti, assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. I lavori saranno coordinati da Marilena Bacilieri, direttrice del Distretto Ausl Centro-Nord. Seguiranno gli interventi della dottoressa Marcella Marchi, sul ruolo delle associazioni di volontariato e sull’importanza dell’educazione sanitaria nel territorio; prof Paolo Carcoforo, che presenterà i più recenti trattamenti chirurgici innovativi nel tumore al seno; dottor Stefano Baldassarre, che approfondirà i temi legati alla ricostruzione mammaria, con particolare attenzione alle innovazioni e ai nuovi approcci volti al benessere femminile. L’incontro è aperto al pubblico e si inserisce nel percorso che Andos Ferrara porta avanti da anni, a sostegno delle donne operate al seno e della prevenzione oncologica, con l’obiettivo di diffondere, tra tutte le persone, conoscenza, sensibilizzazione e speranza.