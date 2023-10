Tumore al seno, incontri coi medici alla Berluti

La prevenzione arriva anche alla Manifattura Berluti, la celebre realtà del lusso con stabilimento a Gaibanella, che organizza incontri di sensibilizzazione rivolti alle proprie dipendenti (che rappresentano il 65% dei 400 dipendenti presso la sede ferrarese).

Nelle giornate di domani e lunedì 16 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, Caterina Palmonari, responsabile del Centro screening oncologici, Angela Gentile, responsabile del Modulo dipartimentale senologia, Elisabetta Bandiera, ostetrica del Salute donna Ferrara e Chiara Chiericati Uosd Screening oncologici, che hanno raccolto l’invito avanzato dalla Manifattura Berluti, incontreranno le dipendenti per un momento di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Verranno fornite le informazioni su come fare una corretta prevenzione, a partire dall’autopalpazione con dimostrazione di come farla correttamente a casa, e tutto l’iter per accedere al programma di screening.